Три игрока «Йокерита» заболели коронавирусом в преддверии матча со СКА

У трёх игроков «Йокерита» была диагностирована коронавирусная инфекция, сообщается на официальном сайте финской команды. Это произошло после гостевого турне из матчей с «Северсталью» (1 ноября) и ХК «Сочи» (3 ноября).
Отмечается, что, несмотря на заражение, во вторник, 10 ноября, «Йокерит» сыграет с санкт-петербургским СКА на «Хартвалл-Арене» в Хельсинки.
«Органы здравоохранения Финляндии поместили «Йокерит» на карантин после выездной серии с 1 по 3 ноября. Тем не менее домашняя встреча, запланированная на 10 ноября, со СКА из Санкт-Петербурга может быть сыграна, поскольку игроки, ранее ушедшие на карантин из-за положительного результата теста на коронаавирус, выздоровели и вышли с самоизоляции. Кроме того, в состав попадут игроки финского клуба «Киекко-Вантаа Местис» и молодёжной команды «джокеров». Также некоторые игроки, не имевшие контакта с заболевшими, присоединятся к команде», — говорится в сообщении.
- 7 ноября 2020
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