Матчи «Витязя» со СКА и с «Йокеритом» перенесены

Континентальная хоккейная лига объявила о переносе нескольких матчей регулярного чемпионата, сообщается на официальном сайте лиги.
«Лига в соответствии со статьей 55 спортивного регламента КХЛ и на основании договорённостей между клубами приняла решение о переносе дат начала следующих матчей регулярного чемпионата КХЛ:
СКА — «Витязь» состоится 25 февраля 2021 года вместо 24 февраля 2021 года;
«Йокерит» — «Витязь» состоится 23 февраля 2021 года вместо 28 октября 2020 года», — говорится в сообщении.
Ранее КХЛ перенесла ряд встреч регулярного чемпионата. Так, матч «Сочи» — «Йокерит», который должен был состояться 30 октября, был сыгран в Сочи во вторник, 3 ноября. Встреча между рижским «Динамо» и «Нефтехимиком», запланированная на 11 сентября, проходит сегодня, 7 ноября.
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