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Уилер — о результатах выборов президента США: впервые за долгое время я полон надежд

Уилер — о результатах выборов президента США: впервые за долгое время я полон надежд
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Виннипег Джетс» Блейк Уилер поделился мнением об итогах президентских выборов в США.

«Я надеюсь, Джо Байден не забудет тех, кто помог ему попасть в Белый дом. Я также надеюсь, что он сможет говорить от лица тех американцев, которые не голосовали за него. Я надеюсь, что мы сможем начать отмечать добро друг в друге и перестать спорить из-за наших разногласий. Моя дочь увидит женщину на посту вице-президента США. Впервые за долгое время я полон надежд», – написал Уилер в «Твиттере».

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден стал 46-м президентом США. Байден выиграл в штате Пенсильвания, получив дополнительные 20 голосов выборщиков. Всего у Байдена 290 голосов выборщиков.

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