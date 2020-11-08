Уилер — о результатах выборов президента США: впервые за долгое время я полон надежд
Нападающий «Виннипег Джетс» Блейк Уилер поделился мнением об итогах президентских выборов в США.
«Я надеюсь, Джо Байден не забудет тех, кто помог ему попасть в Белый дом. Я также надеюсь, что он сможет говорить от лица тех американцев, которые не голосовали за него. Я надеюсь, что мы сможем начать отмечать добро друг в друге и перестать спорить из-за наших разногласий. Моя дочь увидит женщину на посту вице-президента США. Впервые за долгое время я полон надежд», – написал Уилер в «Твиттере».
Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден стал 46-м президентом США. Байден выиграл в штате Пенсильвания, получив дополнительные 20 голосов выборщиков. Всего у Байдена 290 голосов выборщиков.
Уилер — о расизме в США: мы относимся друг к другу как звери. Больше нельзя молчать
- 8 ноября 2020
-
08:15
-
08:01
- 7 ноября 2020
-
23:55
-
23:35
-
23:14
-
22:38
-
22:15
-
21:37
-
21:00
-
20:57
-
20:24
-
19:53
-
19:23
-
19:18
-
18:43
-
18:36
-
18:20
-
18:01
-
17:58
-
17:57
-
17:56
-
17:47
-
17:15
-
17:04
-
17:00
-
16:23
-
16:00
-
15:42
-
15:34
-
15:00
-
14:41
-
13:53
-
13:38
-
13:21
-
13:00
Партнерский контент