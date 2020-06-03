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Уилер — о расизме в США: мы относимся друг к другу как звери. Больше нельзя молчать

Уилер — о расизме в США: мы относимся друг к другу как звери. Больше нельзя молчать
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий и капитан «Виннипег Джетс» Блейк Уилер высказался о проблеме расизма в США. Уилер вырос в 20 минутах езды от Миннеаполиса — города, в котором погиб афроамериканец Джордж Флойд.

«Случившиеся задело за живое. Все читали, слышали об этом, знают об этой несправедливости, понимают, насколько ужасны такие проявления. Но совсем другое ощущение, когда видишь это своими глазами. Всё предстаёт в ином свете. Сейчас мы оказались в условиях пандемии, когда люди… Нас сейчас ничего не отвлекает. Нам не нужно готовиться к матчам, не надо думать о чём-то другом. Мы можем всё тщательно обдумать, и поэтому случившееся вышло на уровень, когда ребята… Нельзя больше молчать.

Страна сталкивается со многими экономическими, социальными и другими вызовами, а мы по-прежнему относимся друг к другу как звери. Конечно, это беспокоит. Но я американец и верю, что лучшее нас ждёт впереди, что мы справимся со всеми страхами и переживаниями. Я оптимист и верю в будущее», — цитирует Уилера пресс-служба НХЛ.

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