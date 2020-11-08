Ордош: не смотрю на возраст игроков сборной России. Они уже доказали своё мастерство

Нападающий сборной Чехии Ян Ордош поделился ожиданиями от матча с командой России на Кубке Карьяла.
«Сборная России привезла на турнир молодёжную команду, поэтому все ждут от нас победы. Но мы должны отнестись к этому матчу точно так же, как и к любой другой встрече. Игроки сборной России в матчах с командами Финляндии и Швеции уже доказали своё мастерство. Я не смотрю на их 20-летний возраст. Нам нужно максимально настроиться на матч. Надеюсь на победный результат», — сказал Ордош.
Команда Филипа Пешана лидирует в турнирной таблице, набрав шесть очков в двух матчах. Сборная Чехии последовательно обыграла в основное время команды Швеции (3:1) и Финляндии (2:0). В свою очередь сборная России потеряла одно очко, обыграв команду Швеции только в серии буллитов (2:1 Б).
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