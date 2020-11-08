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Эк: Ларионов был так счастлив, что перед третьим периодом ходил со стаканчиком кофе в руке

Эк: Ларионов был так счастлив, что перед третьим периодом ходил со стаканчиком кофе в руке
Хоккей / Евротур 0

Обозреватель HockeyNews Маттиас Эк прокомментировал проигрыш сборной Швеции во встрече со сборной России (1:2 Б) в матче Кубка Карьяла.

«Российская молодёжь действительно впечатлила. Особенно физическими кондициями. Был матч мужчин против мужчин, и очень немногие шведские хоккеисты смотрелись крупнее молодых россиян. А Ларионов был настолько счастлив, что перед началом третьего периода ходил со стаканчиком кофе в руке и похлопывал своих парней по шлемам.

Это яркая, сплочённая российская команда, которая поедет на МЧМ, с «пушечным» Ярославом Аскаровым, физически сильными защитниками и многими талантливыми форвардами — Василием Подколзиным (какой буллит он исполнил!), Грошевым и остальными», — отметил Эк.

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