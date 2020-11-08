Франссон: Россия часто поступает как хочет, но на этот раз русские оказались правы

Обозреватель Dagens Nyheter Малин Франссон прокомментировал проигрыш сборной Швеции во встрече со сборной России (1:2 Б) в матче Кубка Карьяла.

«Россия поступила правильно, нарушив договор. Россия часто поступает так, как хочет, но на этот раз русские оказались абсолютно правы. Когда всё идёт не так, как обычно, нужно думать и поступать по-новому. Кубок Карьяла был бы намного веселее, если бы все страны прислали туда свои молодёжные команды», — признаёт Франссон.

На матчи сборной России вызваны только молодые игроки, большинство из которых не имеет опыта выступления за взрослую команду страны. Исполняет обязанности главного тренера Игорь Ларионов — тренер молодёжной сборной России. Кроме того, в тренерский штаб вошли глава штаба Роман Ротенберг, тренеры Владимир Потапов, Сергей Голубович, Владимир Филатов, тренер вратарей Николай Хабибулин, тренер по физической подготовке Филипп Арзамазов.