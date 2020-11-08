Россия – Чехия: онлайн-трансляция матча Кубка Карьяла начнётся в 14:30

Сегодня, 8 ноября, сборная России проведёт заключительный матч на первом этапе Евротура — Кубке Карьяла. Соперником команды Игоря Ларионова станет сборная Чехии. Начало встречи — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команда Филипа Пешана лидирует в турнирной таблице, набрав шесть очков в двух матчах. Сборная Чехии последовательно обыграла в основное время команды Швеции (3:1) и Финляндии (2:0). В свою очередь сборная России потеряла одно очко, обыграв команду Швеции только в серии буллитов (2:1 Б).

Когда наша сборная выходит на лёд, нас переполняют эмоции. Мы поддерживаем всей страной, переживаем с первой до последней минуты матча и громко радуемся забитой шайбе. Эти важные моменты единения и поддержки мы проживаем вместе с «Безалкогольной Балтикой» — и гордость за наших чемпионов только крепнет. Участвуйте в творческом конкурсе и покажите, как вы заряжаете нашу сборную на победу! Подробности по ссылке.