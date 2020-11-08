16-летний защитник Йиржичек стал самым молодым хоккеистом в истории сборной Чехии

Сборная России проводит заключительный матч на первом этапе Евротура — Кубке Карьяла. Соперник команды Игоря Ларионова — сборная Чехии. В ходе первого периода счёт не открыт.
Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея Чехии, защитник Давид Йиржичек стал самым молодым хоккеистом в истории национальной команды. Давид вышел на лёд в матче с Россией в возрасте 16 лет и 345 дней. Прежним рекордсменом был нападающий Ростислав Олеш, дебютировавший за национальную команду после достижения 17-летия.
Команда Филипа Пешана лидирует в турнирной таблице, набрав шесть очков в двух матчах. Сборная Чехии последовательно обыграла в основное время команды Швеции (3:1) и Финляндии (2:0). В свою очередь сборная России потеряла одно очко, обыграв команду Швеции только в серии буллитов (2:1 Б).
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