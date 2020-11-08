«Барыс» в гостях уверенно обыграл «Северсталь», Диц оформил дубль

Казахстанский «Барыс» обыграл «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце и завершилась со счётом 3:1 (2:0, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.

Одним из главных героев встречи стал защитник «Барыса» Даррен Диц, который оформил дубль. Два очка в составе победителей набрал Мэтт Фрэттин (0+2). Единственную шайбу у «Северстали» забросил Владислав Провольнев.

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Для казахстанского клуба эта победа стала третьей кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 10 ноября в гостях встретится с ярославским «Локомотивом», а «Северсталь» 12 ноября в Москве — со столичным «Динамо».