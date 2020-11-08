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«Барыс» в гостях уверенно обыграл «Северсталь», Диц оформил дубль

«Барыс» в гостях уверенно обыграл «Северсталь», Диц оформил дубль
Хоккей / КХЛ 0

Казахстанский «Барыс» обыграл «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце и завершилась со счётом 3:1 (2:0, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.

Одним из главных героев встречи стал защитник «Барыса» Даррен Диц, который оформил дубль. Два очка в составе победителей набрал Мэтт Фрэттин (0+2). Единственную шайбу у «Северстали» забросил Владислав Провольнев.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Для казахстанского клуба эта победа стала третьей кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 10 ноября в гостях встретится с ярославским «Локомотивом», а «Северсталь» 12 ноября в Москве — со столичным «Динамо».

КХЛ - регулярный чемпионат
08 ноября 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
1 : 3
Барыс
Нур-Султан
0:1 Диц (Михайлис, Хитерингтон) – 07:05' (5x5)   0:2 Виделль (Вароне, Фрэттин) – 09:06' (5x5)   1:2 Провольнев (Гераськин) – 29:15' (5x4)   1:3 Диц (Фрэттин, Старченко) – 47:50' (5x4)
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