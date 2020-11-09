Форвард «Металлурга» Тейлор Бек пропустит встречу с «Трактором»

Тренерский штаб магнитогорского «Металлурга» определил состав, который отправился на матч с «Трактором», сообщается на официальной странице команды в «Инстаграме».



В него вошли 24 хоккеиста: два вратаря, 8 защитников и 14 нападающих.



Вратари: Юхо Олкинуора, Василий Кошечкин.



Защитники: Григорий Дронов, Богдан Крохалев, Артём Земчёнок, Егор Яковлев, Егор Мартынов, Артём Минулин, Илья Николаев, Вадим Антипин.



Нападающие: Сергей Мозякин, Никита Рожков, Архип Неколенко, Сергей Плотников, Семён Кошелев, Андрей Нестрашил, Деннис Расмуссен, Николай Прохоркин, Андрей Чибисов, Юхо Ламмикко, Максим Карпов, Богдан Потехин, Егор Коробкин, Игорь Швырёв.



Отметим, что на встречу не заявлен нападающий Тейлор Бек.



Напомним, что матч состоится завтра, 10 ноября. Начало запланировано на 17:00 мск.

Магнитогорский «Металлург» прервал победную серию «Трактора»