Ульф Самуэльссон вошёл в тренерский штаб «Флориды»

Ульф Самуэльссон стал помощником главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз». Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Билл Зито.

«Ульф — знающий и опытный тренер, который станет отличным дополнением к «Пантерз». Мы рады, что он присоединится к тренерскому штабу Джоэла Кенневилля, и с нетерпением ждём его соревновательного мышления и того влияния, которое он может оказать на нашу команду», — приводит слова Зито пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне 56-летний тренер работал в скаутском отделе новичка лиги — «Сиэтл Кракен». Также в своей карьере Самуэльссон работал ассистентом главного тренера в «Аризоне Койотс», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Чикаго Блэкхоукс». В качестве игрока Самуэльссон выигрывал два подряд Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз» в 1991 и 1992 годах.