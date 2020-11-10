Тренер «Ак Барса»: в этом сезоне неудачно сыграли с «Торпедо», горим желанием исправиться

Тренер «Ак Барса» Павел Зубов поделился мнением о предстоящем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо», который сегодня, 10 ноября, пройдёт в Нижнем Новгороде. Начало встречи – в 19:00 мск.

«Мы уже играли с «Торпедо» в этом сезоне, сыграли неудачно. Так что ребята горят желанием исправить ситуацию. Та игра у нас совсем не получилась, да и в целом поездка получилась скомканной. После паузы и мы, и соперник внесли коррективы. Ребята выздоровели, так что состав увеличился.

Мы будем прошлый матч разбирать. Знаем, как «Торпедо» играет: у них нападающие небольшого роста, но при этом креативные, есть хорошие защитники-легионеры, которые могут подключиться к атаке и создать момент.

Матч без зрителей? Это всегда минус для хозяев. Конечно, при пустых трибунах всегда грустно играть», — цитирует Зубова пресс-служба казанского клуба.