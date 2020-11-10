Эксперты ИИХФ подготовили рекомендации о ЧМ-2021 в Беларуси — это 100 страниц текста

18 и 19 ноября в Швейцарии состоится заседание правления ИИХФ, на котором будет рассматриваться вопрос возможности проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года в Беларуси. Изначально турнир должен был пройти в Беларуси и Латвии, но после президентских выборов на территории белорусского государства продолжаются акции протеста, что может негативно сказаться на безопасности.

«В сентябре ИИХФ создала специальную экспертную комиссию, которая готовила всесторонний обзор положения дел. Он касается всех сторон: экономики, медицины, маркетинга, юридического и спортивного вопросов, действующих договоров. На основании своих выводов эксперты дадут рекомендации ИИХФ, как действовать дальше.

Я ещё не читал сам отчёт, но в нём 100 страниц текста. В число экспертов входят в том числе и политики, например бывший президент Швейцарии. Проведение чемпионата мира в Минске — это не вопрос политики, а вопрос соблюдения прав человека. Я надеюсь, что правлению ИИХФ будет известна информация об аресте известного белорусского десятиборца Андрея Кравченко. Что касается меня, то я буду участвовать в заседании удалённо — в Швейцарии слишком сложная ситуация с коронавирусом, поэтому я не поеду», — сказал в интервью Iltalehti вице-президент Международной федерации хоккея Калерво Куммола.