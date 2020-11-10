«Авангард» — «Сочи»: Грубец дебютирует за хозяев, Гарипов — вне заявки

«Авангард» объявил состав на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Балашихе. Встреча состоится сегодня, 10 ноября, начало — в 19:30 мск.
В составе хозяев дебютирует голкипер Шимон Грубец, которого выменяли у китайского «Куньлунь Ред Стар». В заявку омского клуба не попал вратарь Эмиль Гарипов. Дебютный матч в составе южан проведёт Алексей Красиков, который покинул «Сибирь», цвета которой защищал с сезона-2016/2017.
«Авангард»:
Грубец (Бобков);
Шарипзянов — Емелин, Толчинский — Найт — Чинахов;
Береглазов — Покка, Якупов — Зернов — Буше;
Готовец — Каски, Шумаков — Семёнов — Хохлачёв;
Чистяков, Дедунов, Потапов — Стась — Костин.
«Сочи»:
Красиков (Третьяк);
Мироманов — Погоришный, Стрёмвалль — Точицкий — Шмелёв;
Солянников — Александров, Карьялайнен — Рубцов — Руденков;
Рундблад — Батыршин, Огирчук — Апальков — Гараев;
Мищенко, Седов, Казаков — Глотов — Колготин.
- 10 ноября 2020
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