«Авангард» — «Сочи»: Грубец дебютирует за хозяев, Гарипов — вне заявки

«Авангард» объявил состав на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Балашихе. Встреча состоится сегодня, 10 ноября, начало — в 19:30 мск.

В составе хозяев дебютирует голкипер Шимон Грубец, которого выменяли у китайского «Куньлунь Ред Стар». В заявку омского клуба не попал вратарь Эмиль Гарипов. Дебютный матч в составе южан проведёт Алексей Красиков, который покинул «Сибирь», цвета которой защищал с сезона-2016/2017.

«Авангард»:

Грубец (Бобков);

Шарипзянов — Емелин, Толчинский — Найт — Чинахов;

Береглазов — Покка, Якупов — Зернов — Буше;

Готовец — Каски, Шумаков — Семёнов — Хохлачёв;

Чистяков, Дедунов, Потапов — Стась — Костин.

«Сочи»:

Красиков (Третьяк);

Мироманов — Погоришный, Стрёмвалль — Точицкий — Шмелёв;

Солянников — Александров, Карьялайнен — Рубцов — Руденков;

Рундблад — Батыршин, Огирчук — Апальков — Гараев;

Мищенко, Седов, Казаков — Глотов — Колготин.