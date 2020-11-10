«Нефтехимик» обыграл «Куньлунь» в домашнем матче КХЛ

«Нефтехимик» обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске и завершилась со счётом 6:3 (2:1, 2:0, 2:2) в пользу подопечных Вячеслава Буцаева.

Это третий кряду проигрыш китайского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» дома встретится с казахстанским «Барысом», а «Куньлунь» в Нижнем Новгороде — с местным «Торпедо». Обе встречи состоятся 12 ноября.