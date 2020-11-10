«Нефтехимик» обыграл «Куньлунь» в домашнем матче КХЛ
«Нефтехимик» обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске и завершилась со счётом 6:3 (2:1, 2:0, 2:2) в пользу подопечных Вячеслава Буцаева.
Это третий кряду проигрыш китайского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» дома встретится с казахстанским «Барысом», а «Куньлунь» в Нижнем Новгороде — с местным «Торпедо». Обе встречи состоятся 12 ноября.
КХЛ - регулярный чемпионат
10 ноября 2020, вторник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
6 : 3
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Спроул (Шинкарук, Верек) – 02:41' (5x4) 1:1 Костицын (Осипов, Шафигуллин) – 15:28' (5x4) 2:1 Буцаев (Рантакари, Шафигуллин) – 16:41' (5x5) 3:1 Гудачек (Хайруллин) – 22:35' (5x5) 4:1 Гудачек (Хайруллин, Бикмуллин) – 27:10' (4x3) 5:1 Бикмуллин (Логинов, Гудачек) – 45:43' (5x5) 5:2 Торопченко (Кейн, Осипов) – 46:14' (5x5) 5:3 Уэллман (Челиос, Шинкарук) – 46:37' (5x5) 6:3 Волгин – 59:46' (en)
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