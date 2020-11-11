Слепышев: не удалось навязать «Спартаку» наш цээсковский хоккей
Нападающий ЦСКА Антон Слепышев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (3:4 ОТ).
«Все три игры со «Спартаком» получились очень упорными. Победил соперник. У нас есть ещё много моментов, над которыми нужно работать. Будем корректировать игру. Не сказал бы, что мы сегодня играли в привычной манере, давили. Надо проанализировать, почему не удалось навязать противнику наш, цээсковский хоккей, активный, с прессингом», — цитирует Слепышева пресс-служба КХЛ.
«Спартак» впервые обыграл «армейцев» в нынешнем сезоне. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА 12 ноября дома встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым», а «Спартак» 14 ноября в Подольске — с местным «Витязем».
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