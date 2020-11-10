Никитин: ЦСКА сделал недостаточно, чтобы заслужить победу над «Спартаком»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (3:4 ОТ).

«В прошлый раз в овертайме нам повезло, в этот – не повезло. Думаю, могли выиграть, но мы недостаточно сделали, чтобы заслужить победу. Всё по игре.

Разочарованы ли первым периодом, который закончился вничью, хотя ЦСКА сильно давил? Да нет, хорошая команда должна быть стрессоустойчивой, как бы игра ни складывалась. Счёт на табло, нужно отталкиваться от этого.

Дальше мы контролировали игру по периметру и казалось, что так будет бесконечно продолжаться. Где-то самоуспокоенность появилась. Не сказал бы, что была нервозность, но появилась какая-то неуверенность. Плюс против нас играл «Спартак». Организованная команда, знали, что они делают. Где-то не хватило нюансов.

Ошибка, приведшая к голу в овертайме? Хоккей – игра ошибок. Кто больше ошибается, тот проигрывает. Если ещё наказывают за это. Возможно, усталость или концентрации не хватило.

Достаточно ли гола Голдобина, чтобы поднять его из четвёртого звена? А что, гол забил – теперь два месяца в хоккей будет играть? У нас в команде в любой тройке все парни умеют забивать. Никто не питает иллюзий, что, если забил – всё хорошо, а если не забил – всё плохо. Хоккей состоит не только из голов и передач, но ещё и из большого объёма работы, которую нужно сделать, чтобы забить. Мы довольны, что Николай забил хороший гол. Надеемся, это придаст ему уверенности.

Посмотрим, как получится в следующей игре. Если всё будет нормально, возможно, Чайка сыграет седьмым защитником. Сегодня взрослые ребята не дали шанса сыграть Егору Афанасьеву. Думаю, потом у них будут шансы и игровое время.

Робинсон улетал домой, мы отпускали его. Ребята 4 месяца были без семьи. Поездка в Канаду достаточно энергозатратная, разница во времени. Он не был готов сегодня. Семья – дело святое, поэтому мы на это пошли.

Понятно, «Салават» — сложный соперник, но самый сложный соперник – мы сами. Будем делать акцент прежде всего на свою игру. Естественно, разберём и соперника. Понимаем, что против нас будет играть хорошая команда, с хорошими исполнителями», – предаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.