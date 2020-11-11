Максим Матушкин заключил пробный контракт с «Северсталью»

Защитник Максим Матушкин заключил пробный контракт с ХК «Северсталь», сообщается на официальной странице череповецкой команды в социальной сети «ВКонтакте».



Матушкин родился в Челябинске, но имеет шведское гражданство. В Швеции долгое время выступал отец игрока — известный в прошлом защитник сборной Беларуси Игорь Матушкин.



С февраля 2017 года Матушкин-младший играл в Финляндии за «Эссят».



В сезоне-2017/2018 он стал самым результативным защитником финской Liiga, набрав в 60 матчах 39 (13+26) очков. В плей-офф в семи встречах на его счету один гол и две результативные передачи.



В сильнейшей лиге Швеции Матушкин играл в «Карлскруне», после чего перешёл в словацкую «Банска-Бистрицу».



В сезоне-2018/2019 защитник подписал контракт с магнитогорским «Металлургом», но в мае 2020 года «Металлург» расторг с контракт 30-летним Матушкиным.



В прошлом сезоне защитник принял участие в 56 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил пять шайб и сделал 10 результативных передач при показателе полезности «–1». В плей-офф защитник провёл два матча, не отметившись результативными действиями.

«Магнитка» расторгнет контракт с защитником Матушкиным