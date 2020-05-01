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«Магнитка» расторгнет контракт с защитником Матушкиным

«Магнитка» расторгнет контракт с защитником Матушкиным
Хоккей / КХЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», магнитогорский «Металлург» расторгнет контракт с защитником Максимом Матушкиным. Соглашение рассчитано до 30 апреля 2021 года.

В минувшем сезоне 30-летний защитник принял участие в 56 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил пять шайб и сделал 10 результативных передач при показателе полезности "-1". В плей-офф защитник провёл два матча, не отметившись результативными действиями.

Ранее магнитогорский «Металлург» на официальном сайте клуба объявил об изменениях в составе. В общей сложности уральский клуб расстался с 10 хоккеистами.

Команду покинули защитники Никита Пивцакин и Дмитрий Зайцев; нападающие Роман Любимов, Евгений Тимкин, Андрей Локтионов, Илья Авраменко, а также нападающие-легионеры Брэндон Козун, Эрик О`Делл и Томаш Филиппи.

Защитник Матушкин заявлен в центре второго звена «Магнитки» на матч с «Трактором»
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