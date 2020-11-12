Горбенко — о Хованове: не нужно показывать амбиции и удалять фотографии из «Инстаграма»

Тренер «Ак Барса» Игорь Горбенко поделился мнением относительно выступления нападающего Александра Хованова.

«Сашка – очень хороший парень и талантливый игрок. Он приехал в топовую команду, здесь нужно пробиваться, толкаться локтями. Никто место в составе не отдаст. Он на предсезонке играл хорошо, может быть, подумал, что так будет и дальше. У него будет шанс работать и пробиться. Хватит характера – станет очень хорошим игроком.

Говорили, что у него был лишний вес? Конечно, правда. Кто бы врал? Он приехал неготовым, долго сидел без хоккея. Это молодой парень, который по своему возрасту очень хорошо играл. Мы сделаем всё, чтобы ему помочь, но нужно желание. Не нужно амбиции показывать и удалять фотографии из «Инстаграма». Ни один тренер не оставит в запасе Хованова, который отлично играет», — цитирует Горбенко Sports.ru.