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Вароне: в КХЛ всё определённо иначе, больше обороны. Команды пытаются закрыть соперника

Вароне: в КХЛ всё определённо иначе, больше обороны. Команды пытаются закрыть соперника
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Барыса» Фил Вароне поделился первыми впечатлениями от игры в Континентальной хоккейной лиге.

«Всё произошло довольно быстро. Я находился в пузыре с „Пингвинз“ во время плей-офф НХЛ. Затем стал свободным агентом и не был в восторге от поступавших предложений. Задумывался о КХЛ, а „Барыс“ был заинтересован во мне. Потребовалось пару дней, чтобы приехать. Знал, что сезон уже стартовал, так что решился быстро.

Здесь всё определённо иначе, больше обороны. Команды пытаются закрыть соперника, но пока привыкаю. Надеюсь, скоро освоюсь. При этом здесь разные площадки. Я предпочитаю канадскую. Но если хочешь достичь успеха, нужно привыкать. На маленьком льду находишься ближе к воротам, на большой площадке всё кажется так далеко. В этом и есть отличия», — приводятся слова Вароне в блоге «Казахстанский спорт» на Sports.ru.

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