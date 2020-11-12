Дело по элитному жилью Владислава Третьяка в Сочи возвращено в апелляционную инстанцию

Юридическая компания «Гордон и сыновья» сообщила о ходе дела с участием президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка, который судится из-за элитного жилья в Сочи.
«10 ноября, после трёх отложенных заседаний кассационной инстанции, четвёртый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре снова вернул наше дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. Третьяк не является на суды уже два года, но кассационные суды уже в третий раз отменяют апелляционное определение и отправляют на новое рассмотрение. В своих обращениях в суд Третьяк постоянно ссылается на некое нарушение права на судебную защиту, а также что ему не предоставили возможность на написание возражений, не предоставили документы, что незнаком с материалами дела.
При этом за всё время разбирательства, которое длится с 2018 года, ни Владислав, ни его представители ни разу не обращались в суд для ознакомления с материалами дела и не пришли ни на одно судебное заседание. Два года кассационная инстанция волшебным образом защищает хоккеиста Третьяка, который претендует на чужую квартиру в 121,2 кв.м. в городе Сочи Адлерского района, в которой проживает наш доверитель Демьянов, сделав в ней чистовой ремонт.
Напомним, по договору Третьяк покупал квартиру площадью 67,1 кв.м. Сегодня, 10 ноября, после трёх отложенных заседаний по причине якобы неуведомления Третьяка, оказалось, что судья, которая была в составе коллегии, уже принимала участие в рассмотрении дела в президиуме Краснодарского краевого суда в 2018 году.
Судью Никольскую прямо в процессе заменили, но дело снова отправили на рассмотрение в апелляцию. Мы с уважением относимся к спортивной карьере Третьяка, но злоупотребление правом, как и административный ресурс очевидны. Я (Екатерина Гордон) и юрист Малхасян продолжим борьбу за права Демьянова», – говорится в заявлении на сайте юридической компании «Гордон и сыновья».
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