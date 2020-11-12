Рижскому «Динамо» засчитаны технические поражения в матчах с «Витязем» и «Магниткой»

Рижскому «Динамо» засчитаны технические поражения в матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Витязем» и магнитогорским «Металлургом», сообщается на официальном сайте организации.

«Матчи рижского «Динамо» с «Витязем» и «Металлургом», запланированные на 17 и 19 октября соответственно, были отменены.



При этом КХЛ согласовала рижанам возможность переноса отменённых матчей на более поздний срок при условии договорённости с соперниками.



В сложившихся обстоятельствах рижане не смогут обеспечить условия проведения перенесённых матчей, в связи с чем им засчитано техническое поражение (-:+)», — говорится в официальном сообщении КХЛ.

Напомним, что вчера, 11 ноября, КХЛ объявила об отмене матча регулярного чемпионата между магнитогорским «Металлургом» и «Йокеритом», который был намечен на 12 ноября.