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«Динамо Р» — «Сочи». Платная прямая трансляция
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Серия поражений рижского «Динамо» достигла 12 матчей. В активе команды семь очков в сезоне

Серия поражений рижского «Динамо» достигла 12 матчей. В активе команды семь очков в сезоне
Хоккей / КХЛ 0

Рижскому «Динамо» засчитаны технические поражения в матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Витязем» и магнитогорским «Металлургом», которые должны были пройти 17 и 19 октября, но оказались отменены из-за коронавируса в стане команды Петериса Скудры.

После решения КХЛ серия поражений рижского «Динамо» достигла 12 матчей. Последний раз клуб из столицы Латвии одержал победу 1 октября в матче с минским «Динамо» (4:3 Б). Команда Скудры занимает последнее место в турнирной таблице в Западной конференции, набрав семь очков в 20 матчах. При этом динамовцы имеют на своём счету четыре технических поражения.

Сегодня, 12 ноября, «Динамо» проведёт домашний матч регулярного чемпионата КХЛ с ХК «Сочи». Начало встречи — в 20:30 мск.

Рижскому «Динамо» засчитаны технические поражения в матчах с «Витязем» и «Магниткой»
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