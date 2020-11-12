Доус: «Трактор» – хорошая команда, которая отлично играет в обороне
Нападающий «Ак Барса» Найджел Доус поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ c «Трактором». Матч пройдёт сегодня, 12 ноября, в Челябинске и начнётся в 17:00 мск.
«Трактор» – хорошая команда, которая отлично играет в обороне, не позволяет сопернику многого в своей зоне. Нас ждёт тяжёлый матч. Помню, что в домашнем матче было не так много моментов, команды старались в первую очередь грамотно сыграть в обороне. Мы два раза сравняли счёт, но в буллитах соперник был лучше.
Продолжу ли результативную серию? Главное, чтобы команда набрала два очка! Нас ждёт очень ответственная игра, будем прикладывать все силы для того, чтобы вернуться домой с победой», – цитирует Доуса пресс-служба казанского клуба.
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