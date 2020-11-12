Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Доус: «Трактор» – хорошая команда, которая отлично играет в обороне

Доус: «Трактор» – хорошая команда, которая отлично играет в обороне
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Ак Барса» Найджел Доус поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ c «Трактором». Матч пройдёт сегодня, 12 ноября, в Челябинске и начнётся в 17:00 мск.

«Трактор» – хорошая команда, которая отлично играет в обороне, не позволяет сопернику многого в своей зоне. Нас ждёт тяжёлый матч. Помню, что в домашнем матче было не так много моментов, команды старались в первую очередь грамотно сыграть в обороне. Мы два раза сравняли счёт, но в буллитах соперник был лучше.

Продолжу ли результативную серию? Главное, чтобы команда набрала два очка! Нас ждёт очень ответственная игра, будем прикладывать все силы для того, чтобы вернуться домой с победой», – цитирует Доуса пресс-служба казанского клуба.

Галиев: при Квартальнове «Ак Барс» играет в давление и не даёт поднять голову сопернику
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020