Галиев: при Квартальнове «Ак Барс» играет в давление и не даёт поднять голову сопернику

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев рассказал о стиле игры казанской команды под руководством Дмитрия Квартальнова.

«У Зинэтулы Хайдаровича Билялетдинова более оборонительный стиль, это больше игра в откат. При Дмитрии Вячеславовиче мы, наоборот, больше играем в давление в зоне атаки и не даём поднять голову сопернику. Это, наверное, два главных отличия.

В этом сезоне агрессии и не хватает? Да, соглашусь. Я не знаю, с чем это связано. Да, мы были быстрой командой и очень много владели шайбой. Сейчас это иногда не получается. Но у нас долгое время отсутствовало несколько ребят, из-за этого мы немного поменяли систему. Когда соберём оптимальный состав, будет всё то же самое, что и в прошлом сезоне», — рассказал Галиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Богуну.