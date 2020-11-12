Коваленко: после полученного импульса в Финляндии наша молодёжь вернулась в суровые реалии

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко отметил заслугу главного тренера Игоря Ларионова в победе сборной России на Кубке Карьяла.

«Надеялся, что тот импульс, который получила наша молодёжь в Финляндии, будет перенесён на игры КХЛ, но, увы, этого пока не происходит. Кто-то из героев финского турнира уже отправлен в ВХЛ, кто-то сидит в запасе или в лучшем случае получает место в третьем-четвёртом звене клуба КХЛ. Получается, вернулись в наши суровые реалии.

В КХЛ хоккей в 99% случаев — изнурительная работа. Практически все тренеры находятся под угрозой увольнения, их главная задача — обеспечить результат сегодня и максимум завтра. Отсюда максимальное упрощение стиля игры, быстрая ставка на легионеров и нежелание рисковать с молодёжью, которая чаще всего — послезавтрашний день.

Игорь Ларионов, на Кубке Карьяла научив и разрешив молодёжи играть в правильный хоккей, обозначил все эти проблемы тренерского корпуса в КХЛ. И словно вернул нас во времена советского хоккея, когда и поколение Ларионова, и моё поколение — тот же Виктор Васильевич Тихонов ставил нам чемпионскую игру. Во всяком случае лично меня какие-то эпизоды из матчей молодёжки на Евротуре-2020 словно бы переносили на 40 лет назад, когда нам в ЦСКА и сборной СССР ставили точно такой же стиль», — приводит слова Коваленко Russia-Hockey.ru.