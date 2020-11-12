Впервые в истории высших хоккейных лиг женщина станет сервисменом в мужской команде

Сервисмен клуба Женской хоккейной лиги «КРС Ванке Рэйз» Стефани Кляйн присоединилась к клубу Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь Ред Стар», став первой женщиной-сервисменом в истории профессиональных высших лиг. Об этом сообщает пресс-служба китайского клуба в «Твиттере».
«Пока Дима Сафонов на больничном, к нашей мужской команде присоединилась его коллега из «КРС Ванке Рэйз», Стефани Кляйн! Таким образом, Стеф станет первой девушкой в истории мирового хоккея на скамейке профессиональной мужской команды высшего дивизиона!» — говорится в сообщении клуба.
В нынешнем сезоне китайский клуб, набрав в 22 матчах 12 очков, занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
Сегодня, 12 ноября, «Куньлунь» в Нижнем Новгороде проведёт матч регулярного чемпионата с «Торпедо». Начало встречи — в 19:00 мск.
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