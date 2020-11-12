Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Впервые в истории высших хоккейных лиг женщина станет сервисменом в мужской команде

Впервые в истории высших хоккейных лиг женщина станет сервисменом в мужской команде
Хоккей / КХЛ 0

Сервисмен клуба Женской хоккейной лиги «КРС Ванке Рэйз» Стефани Кляйн присоединилась к клубу Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь Ред Стар», став первой женщиной-сервисменом в истории профессиональных высших лиг. Об этом сообщает пресс-служба китайского клуба в «Твиттере».

«Пока Дима Сафонов на больничном, к нашей мужской команде присоединилась его коллега из «КРС Ванке Рэйз», Стефани Кляйн! Таким образом, Стеф станет первой девушкой в истории мирового хоккея на скамейке профессиональной мужской команды высшего дивизиона!» — говорится в сообщении клуба.

В нынешнем сезоне китайский клуб, набрав в 22 матчах 12 очков, занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Сегодня, 12 ноября, «Куньлунь» в Нижнем Новгороде проведёт матч регулярного чемпионата с «Торпедо». Начало встречи — в 19:00 мск.

«Куньлунь» вызвал из ВХЛ голкипера Игоря Сапрыкина
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020