Лямся: пропустить пять голов от ЦСКА — это очень плохо

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (3:5).
«Мы хорошо подготовились к сегодняшней игре и хорошо начали. В эпизоде с первым голом очень не повезло, шайба зашла от нашего игрока. На второй пропущенный гол повлияла сломанная клюшка. Я доволен игрой в равных составах. Мы хорошо играли в атаке, находили разные пути к воротам ЦСКА. У нас было пятиминутное большинство, мы забили гол, но не понимаю, почему его не засчитали. Пропускать три гола в меньшинстве и в целом пять голов от ЦСКА — это очень плохо.
Нам нужно что-то изменить в игре, нужен новый план. Сегодня в меньшинстве нам не везло. Играли как хотели, но моменты, когда нам не везло, всё изменили.
Не думаю, что «Салават» потерял слишком много времени из-за форчекинга ЦСКА. Мы хорошо играли под давлением «армейцев». Это было нашей задачей, с которой мы справились.
Почему Сошникова поставили в звено к Картаеву? У них хорошая энергетика, сегодня с ними играл ещё Башкиров. Верим, что они могут вместе сыграться. Когда Воробьёв вернётся в состав? Всё меняется каждый день, все игроки работают. Посмотрим, что будет завтра.
После матча был очень разочарован. Мы хорошо играли в разных составах, имели возможность сравнять счёт, поэтому было сложно сдерживать эмоции», – передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.
- 12 ноября 2020
-
23:20
-
23:00
-
22:54
-
22:44
-
22:33
-
22:29
-
22:24
-
21:59
-
21:54
-
21:48
-
21:44
-
21:12
-
21:12
-
20:56
-
20:19
-
20:06
-
19:52
-
19:48
-
19:27
-
19:21
-
19:15
-
19:07
-
18:54
-
18:45
-
18:30
-
18:26
-
17:44
-
16:59
-
16:33
-
16:22
-
15:55
-
15:30
-
15:05
-
14:40
-
14:25