Лямся: пропустить пять голов от ЦСКА — это очень плохо

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (3:5).

«Мы хорошо подготовились к сегодняшней игре и хорошо начали. В эпизоде с первым голом очень не повезло, шайба зашла от нашего игрока. На второй пропущенный гол повлияла сломанная клюшка. Я доволен игрой в равных составах. Мы хорошо играли в атаке, находили разные пути к воротам ЦСКА. У нас было пятиминутное большинство, мы забили гол, но не понимаю, почему его не засчитали. Пропускать три гола в меньшинстве и в целом пять голов от ЦСКА — это очень плохо.

Нам нужно что-то изменить в игре, нужен новый план. Сегодня в меньшинстве нам не везло. Играли как хотели, но моменты, когда нам не везло, всё изменили.

Не думаю, что «Салават» потерял слишком много времени из-за форчекинга ЦСКА. Мы хорошо играли под давлением «армейцев». Это было нашей задачей, с которой мы справились.

Почему Сошникова поставили в звено к Картаеву? У них хорошая энергетика, сегодня с ними играл ещё Башкиров. Верим, что они могут вместе сыграться. Когда Воробьёв вернётся в состав? Всё меняется каждый день, все игроки работают. Посмотрим, что будет завтра.

После матча был очень разочарован. Мы хорошо играли в разных составах, имели возможность сравнять счёт, поэтому было сложно сдерживать эмоции», – передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.