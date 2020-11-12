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Дубль Мамина помог ЦСКА обыграть «Салават Юлаев» в домашнем матче КХЛ

Дубль Мамина помог ЦСКА обыграть «Салават Юлаев» в домашнем матче КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

ЦСКА обыграл уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 5:3 (2:1, 1:1, 2:1) в пользу подопечных Игоря Никитина.

Одним из главных героев встречи стал форвард «армейцев» Максим Мамин, на его счету дубль. Два очка в составе победителей набрал Антон Слепышев (1+1). Шайбы уфимского клуба забросили Сакари Маннинен, Григорий Панин и Теэму Хартикайнен.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в гостях встретится с подольским «Витязем», а «Йокерит» в Магнитогорске — с местным «Металлургом». Обе встречи состоятся 12 ноября.

КХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2020, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 3
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Мамин (Шалунов) – 10:16' (5x4)   1:1 Маннинен (Коледов, Бирюков) – 12:33' (5x5)   2:1 Мамин (Окулов, Коростелёв) – 19:43' (5x4)   2:2 Панин (Бирюков, Кадейкин) – 28:48' (5x5)   3:2 Слепышев (Дальбек) – 38:52' (5x5)   4:2 Окулов – 51:21' (5x5)   5:2 Лайпсик (Слепышев, Рыков) – 54:46' (5x4)   5:3 Хартикайнен (Маннинен, Сошников) – 59:59' (5x3)
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