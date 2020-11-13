Чемберс: «Колорадо» устал от нестабильной игры Задорова, но он был приятным человеком

Обозреватель Denver Post Майк Чемберс объяснил, по каким причинам «Колорадо Эвеланш» расстался с защитником Никитой Задоровым, который был обменян в «Чикаго Блэкхоукс». С «ястребами» российский хоккеист подписал однолетний контракт на $ 3,2 млн.

«Обмен Задорова обусловлен тем, что «Колорадо» устал от его нестабильной игры и, вероятно, клуб не хотел вести переговоры о новом контракте с ограниченно свободным агентом. Полученный от «Чикаго» Брэндон Саад станет неограниченно свободным агентом через год, но «Эвеланш» согласился на это, потому что вероятно, рассчитывают на него только на один сезон. Саад будет играть в первой тройке с Натаном Маккинноном и Микко Рантаненом, или на любом фланге в тройке Назема Кадри.

В межсезонье «Колорадо» надо стать злее и жёстче, потому что Задоров временами привносил эти компоненты. Команде не хватает жёсткого, упрямого форварда — такого как Кайл Клиффорд, который подписался с «Сент-Луисом», или Мэтт Мартин.

Задоров всегда был приятным человеком. Мне нравилось писать о его чёрных туфлях Gucci с золотыми звёздами во время плей-офф 2018 года. И о возвращении к тренировкам всего через три дня после операции на челюсти, которая потребовала девяти винтов и двух пластин. Удачи в «Чикаго», Большой Зи», — отметил Чемберс.