Хартли: у «Авангарда» три первых вратаря — даже ворот не хватает

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал гостевую победу в матче с новосибирской «Сибирью» (4:1).



«Победа над «Сибирью» — хороший способ начать трудный выезд. Мы прибавили по ходу игры, действовали лучше и лучше, прибавляли. Здорово, что забили быстрый гол в третьем периоде. Забили голы в большинстве, Грубец сделал хорошие сейвы, хорошая командная работа.



«Сибирь» проиграла предыдущий матч 0:6? Я смотрел эту игру и не думаю, что новосибирцы играли так плохо, как это можно было бы подумать, глядя на счёт. Там было плохое начало, а минское «Динамо» забило несколько удачливых голов. «Сибирь» — хорошая команда, которая всегда борется и сражается. Они прилично давили сегодня. Мы подозревали, что «Сибирь» сегодня выйдет с особым настроем, я благодарен своим ребятам.



Грубец становится первым номером? У нас три первых номера — ворот даже не хватает. Шимон действительно сыграл отличный матч, великолепно контролировал шайбу, на отскоках. Он сохранил для нас возможность победить при счёте 1:0. Если бы «Сибирь» забила второй гол, игра бы повернулась совсем иначе», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

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