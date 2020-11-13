Дубль Рида Буше принёс «Авангарду» победу над «Сибирью»

Омский «Авангард» обыграл «Сибирь». Встреча проходила на стадионе «Сибирь» и завершилась со счётом 4:1.



Первый период оказался безголевым. Во втором только на 14-й минуте Евгений Чесалин открыл счёт. Ему ассистировали Александр Шаров и Дмитрий Саюстов. На 50-й секунде третьего игрового отрезка Рид Буше с передач Алексея Емелина и Наиля Якупова сравнял счёт. На 45-й минуте Буше оформил дубль, реализовав численное большинство. Ему ассистировали Александр Хохлачёв и Оливер Каски. Спустя всего две минуты Семён Чистяков с передач Хохлачёва и Сергея Шумакова увеличил преимущество омской команды. На последней минуте Иржи Секач поставил точку в матче голом в пустые ворота.

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Следующую встречу «Авангард» проведёт с «Амуром». «Сибирь» сыграет с магнитогорским «Металлургом». Оба матча пройдут 15 ноября.