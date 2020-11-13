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Дубль Рида Буше принёс «Авангарду» победу над «Сибирью»

Дубль Рида Буше принёс «Авангарду» победу над «Сибирью»
Хоккей / КХЛ 0

Омский «Авангард» обыграл «Сибирь». Встреча проходила на стадионе «Сибирь» и завершилась со счётом 4:1.

Первый период оказался безголевым. Во втором только на 14-й минуте Евгений Чесалин открыл счёт. Ему ассистировали Александр Шаров и Дмитрий Саюстов. На 50-й секунде третьего игрового отрезка Рид Буше с передач Алексея Емелина и Наиля Якупова сравнял счёт. На 45-й минуте Буше оформил дубль, реализовав численное большинство. Ему ассистировали Александр Хохлачёв и Оливер Каски. Спустя всего две минуты Семён Чистяков с передач Хохлачёва и Сергея Шумакова увеличил преимущество омской команды. На последней минуте Иржи Секач поставил точку в матче голом в пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Следующую встречу «Авангард» проведёт с «Амуром». «Сибирь» сыграет с магнитогорским «Металлургом». Оба матча пройдут 15 ноября.

КХЛ - регулярный чемпионат
13 ноября 2020, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 4
Авангард
Омск
1:0 Чесалин (Шаров, Саюстов) – 33:57' (5x5)   1:1 Буше (Емелин, Якупов) – 40:50' (5x5)   1:2 Буше (Хохлачёв, Каски) – 44:59' (5x4)   1:3 Чистяков (Хохлачёв, Шумаков) – 47:16' (5x5)   1:4 Секач (Шарипзянов) – 59:30' (en)
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