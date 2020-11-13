Ковальчук готов вернуться в КХЛ, если ему предложат зарплату $ 1 млн
Нападающий Илья Ковальчук рассматривает возможность возвращения в Континентальную хоккейную лигу, сообщает Sport24.
Отмечается, что возвращение произойдёт в том случае, если форвард сможет договориться с одним из клубов о контракте до конца сезона на сумму в $ 1 млн.
На данный момент такого предложения у 37-летнего хоккеиста нет. Параллельно агент игрока ищет варианты его трудоустройства в Национальной хоккейной лиге.
Напомним, что ранее у хоккеиста закончился контракт с «Вашингтон Кэпиталз». Ковальчук был обменян в «Вашингтон» из «Монреаль Канадиенс» в феврале. За столичный клуб он провёл 15 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. В плей-офф «Вашингтон» проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» (1-4 в серии).
RDS: Ковальчук не нужен «Монреалю», давать ему новый шанс было бы ошибкой
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