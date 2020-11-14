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Проворов — об играх без зрителей: когда дошли до важных игр, там уже было без разницы

Проворов — об играх без зрителей: когда дошли до важных игр, там уже было без разницы
Хоккей / НХЛ 0

Защитник клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» Иван Проворов поделился своим мнением о проведении матчей без зрителей.

«Не сказал бы, что невозможно играть. В первой товарищеской игре казалось, что немного тихо. Но когда ты на льду, ты сосредоточен. Когда забивали, слышно было только парней, которые радовались на льду. Когда дошли до важных игр, там уже было без разницы. Главное — выиграть», – приводит слова Проворова Metaratings.

Напомним, регулярный чемпионат сезона-2019/2020 был завершён досрочно. За чертой плей-офф остались семь команд. Это «Баффало Сэйбрз», «Лос-Анджелес Кингз», «Анахайм Дакс», «Нью-Джерси Дэвилз», «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз» и «Сан-Хосе Шаркс». Оставшиеся команды проводили плей-офф в двух городах — Эдмонтоне и Торонто. На матчах могли присутствовать только официальные лица.

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