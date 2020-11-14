Вайсфельд: «Северсталь» — главный возмутитель спокойствия на Западе

Бывший генменеджер клубов КХЛ, эксперт КХЛ ТВ и «Матч ТВ» Леонид Вайсфельд поделился мнением о регулярном чемпионате КХЛ.

«Прогнозы — вообще дело неблагодарное. А в этом сезоне слишком много ещё зависит от нехоккейных факторов. Возьмём «Йокерит». По идее, финны должны с ЦСКА сейчас бороться, а они в восьмерку не попадают. Да, у них по сравнению с «армейцами» ещё аж семь матчей в запасе. Но как они их собираются проводить? То ли все выздоровели и будут без перерыва играть, то ли опять матч проводим, а два пропускаем? Слишком много форс-мажорных факторов.

Понятно, что главный возмутитель спокойствия на Западе сейчас — «Северсталь». Но я вот вспоминаю сезон 2006/07, когда Сергей Котов тренировал «Сибирь». Они тогда из аутсайдеров подскочили сразу на пятое место. И осенью все говорили: «На старте всякое случается, вот сейчас они посыплются». Наступает зима, новосибирцы позиций не сдают — «Ну вот, после Нового года они сбавят». А «Сибирь» в итоге так и завершила регулярку на пятом месте.

Так почему бы и «Северстали» не пройти чемпионат так же? Там играют молодые амбициозные ребята с потенциалом, которые прибавляют прямо на глазах. А сейчас они ещё и «запах крови» почувствовали. Вон, обыгрывают в Москве «Динамо». А такие победы дают уверенность, приучают во всех матчах за счёт цепляться.

Для меня неожиданно, что бело-голубые пока остаются в этой зоне риска. Потому что на бумаге у них состав значительно сильнее, чем у того же «Спартака». Думаю, что и в плане бюджета они всю допустимую сумму под потолком выбрали, в отличие от своих соседей по таблице. Понятно, что старт и предсезонную подготовку им скомкал коронавирус. Но сейчас-то все уже им переболели, пора набирать нормальный ход. Пока же «Динамо» выступает хуже, чем позволяет его состав. А вот, к примеру, череповчане и минчане — лучше. Поэтому они и рядом в турнирной таблице. У бело-голубых и первая тройка уже не так опасна, как в прошлом году. В ней только Шипачев на столь же высоком уровне действует. И во втором звене состав постоянно меняется, видно, что тренеры не удовлетворены», — приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».