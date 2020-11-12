Защитник «Северстали» Адамчук реализовал буллит в стиле Кучерова после матча с «Динамо»
Череповецкая «Северсталь» обыграла московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышева в Москве и завершилась со счётом 3:2 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Андрея Разина.
После матча команды провели серию буллитов, где самый красивый бросок удался защитнику «Северстали» Кириллу Адамчуку. Эта попытка принесла череповецкому клубу победу в матче.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» дома встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым», а «Северсталь» в Череповце — со СКА. Обе встречи состоятся 14 ноября.
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«Северсталь» в серии буллитов одолела московское «Динамо»
- 12 ноября 2020
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