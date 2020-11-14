Малыхин: «Витязь» должен выложиться на 200% в матче со «Спартаком». Нужны очки и победы

Нападающий «Витязя» Фёдор Малыхин поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком», который состоится сегодня, 14 ноября.
«Битва со «Спартаком» принципиальная для меня и команды? Абсолютно согласен! Очень плотная борьба за плей-офф. Два очень важных матча со «Спартаком» при удачном исходе могут всё изменить в лучшую сторону. Потом будет время передохнуть, а сейчас – отдать все силы в этом противостоянии. Необходимо выложиться на 200%, нужны очки и победы. Принципиальна ли дуэль со «Спартаком»? Нет, в первую очередь это важные встречи для всей нашей команды.
У москвичей много сильных ребят – и легионеры, и россияне могут решить исход матча. Спартаковцы обыграли ЦСКА. Очень сильное у них большинство, нам нужно подготовиться. Этот момент может стать ключевым», — приводит слова Малыхина пресс-служба клуба.
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