«Динамо» М — «Салават Юлаев»: Бочаров займёт место в воротах хозяев
Московское «Динамо» и «Салават Юлаев» опубликовали составы на предстоящий матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Москве на «ВТБ Арене» имени Аркадия Чернышёва. Встреча состоится сегодня, 14 ноября, начало — в 16:30 мск.
«Динамо»:
Бочаров (Кузнецов);
Хиетанен — Чайковски, Кагарлицкий — Шипачёв — Яшкин;
Миронов — Сергеев, Брюквин — Линдберг — Пулккинен;
Е. Зайцев — Бойков, Игумнов — Ефремов — Кулёмин;
Волков, Круглов, Муранов — Шипов — О. Зайцев.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Тарасов);
Панин — Ларсен, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;
Мухамадуллин — Коледов, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;
Бирюков — Алексеев, Башкиров — Картаев — Сошников;
Коробов, Алалыкин, Солодухин — Пименов — Баранов.
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