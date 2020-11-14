«Динамо» М — «Салават Юлаев»: Бочаров займёт место в воротах хозяев

Московское «Динамо» и «Салават Юлаев» опубликовали составы на предстоящий матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Москве на «ВТБ Арене» имени Аркадия Чернышёва. Встреча состоится сегодня, 14 ноября, начало — в 16:30 мск.

«Динамо»:

Бочаров (Кузнецов);

Хиетанен — Чайковски, Кагарлицкий — Шипачёв — Яшкин;

Миронов — Сергеев, Брюквин — Линдберг — Пулккинен;

Е. Зайцев — Бойков, Игумнов — Ефремов — Кулёмин;

Волков, Круглов, Муранов — Шипов — О. Зайцев.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Тарасов);

Панин — Ларсен, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;

Мухамадуллин — Коледов, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;

Бирюков — Алексеев, Башкиров — Картаев — Сошников;

Коробов, Алалыкин, Солодухин — Пименов — Баранов.