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Робинсон вернулся в состав ЦСКА на матч с «Сочи». Светлаков и Саморуков пропустят встречу

Робинсон вернулся в состав ЦСКА на матч с «Сочи». Светлаков и Саморуков пропустят встречу
Хоккей / КХЛ 0

Московский ЦСКА объявил состав на домашнюю встречу с ХК «Сочи», сообщается на официальной странице «армейского» клуба в «Твиттере».

В заявке московского клуба отсутствуют нападающие Андрей Светлаков и Павел Карнаухов и защитник Дмитрий Саморуков. В состав ЦСКА вернулся игрок обороны Мэт Робинсон и форвард Егор Афанасьев.

Стартовые пятёрки выглядят следующим образом:

  • Дальбек — Робинсон, Слепышев — Кемпе — Лайпсик;
  • Науменков — Блажиевский, Мамин — Шалунов — Окулов;
  • Киселевич — Рыков, Телегин — Андронов — Коростелёв;
  • Чайка, Афанасьев — Соркин — Максимов.

Место в воротах займёт Ларс Юханссон. Его сменщиком станет Александр Шарыченков.

Матч ЦСКА — ХК «Сочи» состоится сегодня, 14 ноября. Начало встречи — в 17:00.

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