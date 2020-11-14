Робинсон вернулся в состав ЦСКА на матч с «Сочи». Светлаков и Саморуков пропустят встречу

Московский ЦСКА объявил состав на домашнюю встречу с ХК «Сочи», сообщается на официальной странице «армейского» клуба в «Твиттере».



В заявке московского клуба отсутствуют нападающие Андрей Светлаков и Павел Карнаухов и защитник Дмитрий Саморуков. В состав ЦСКА вернулся игрок обороны Мэт Робинсон и форвард Егор Афанасьев.



Стартовые пятёрки выглядят следующим образом:

Дальбек — Робинсон, Слепышев — Кемпе — Лайпсик;

Науменков — Блажиевский, Мамин — Шалунов — Окулов;

Киселевич — Рыков, Телегин — Андронов — Коростелёв;

Чайка, Афанасьев — Соркин — Максимов.

Место в воротах займёт Ларс Юханссон. Его сменщиком станет Александр Шарыченков.



Матч ЦСКА — ХК «Сочи» состоится сегодня, 14 ноября. Начало встречи — в 17:00.