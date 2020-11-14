Робинсон вернулся в состав ЦСКА на матч с «Сочи». Светлаков и Саморуков пропустят встречу
Московский ЦСКА объявил состав на домашнюю встречу с ХК «Сочи», сообщается на официальной странице «армейского» клуба в «Твиттере».
В заявке московского клуба отсутствуют нападающие Андрей Светлаков и Павел Карнаухов и защитник Дмитрий Саморуков. В состав ЦСКА вернулся игрок обороны Мэт Робинсон и форвард Егор Афанасьев.
Стартовые пятёрки выглядят следующим образом:
- Дальбек — Робинсон, Слепышев — Кемпе — Лайпсик;
- Науменков — Блажиевский, Мамин — Шалунов — Окулов;
- Киселевич — Рыков, Телегин — Андронов — Коростелёв;
- Чайка, Афанасьев — Соркин — Максимов.
Место в воротах займёт Ларс Юханссон. Его сменщиком станет Александр Шарыченков.
Матч ЦСКА — ХК «Сочи» состоится сегодня, 14 ноября. Начало встречи — в 17:00.
Дубль Мамина помог ЦСКА обыграть «Салават Юлаев» в домашнем матче КХЛ
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