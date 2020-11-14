Дубли Никонцева и Радила помогли «Спартаку» крупно обыграть «Витязь»

Московский «Спартак» обыграл подольский «Витязь». Встреча проходила на стадионе «Витязь» и завершилась со счётом 7:3.



На пятом минуте матча Анатолий Никонцев вывел гостей вперёд. Спустя две с половиной минуты Илья Талалуев с передачи Артёма Фёдорова увеличил преимущество москвичей. В середине первого периода Данила Моисеев сократил отставание до минимума, ему ассистировал Святослав Гребенщиков. Тем нем менее спустя всего две минуты Лукаш Радил с передач Якова Рылова и Мартина Бакоша вновь довёл преимущество красно-белых до двух шайб. За минуту до конца периода Андрей Зубарев забросил четвёртую шайбу «Спартака». Сергей Широков забил пятый гол. «Витязь» ответил шайбами Джастина Дэнфорта и Маттиаса Теденбю. На последних минутах матча Никонцев и Радил оформили дубли.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В следующей встрече «Витязь» вновь примет московский «Спартак». Второй матч запланирован на 16 ноября.