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Дубли Никонцева и Радила помогли «Спартаку» крупно обыграть «Витязь»

Дубли Никонцева и Радила помогли «Спартаку» крупно обыграть «Витязь»
Хоккей / КХЛ 0

Московский «Спартак» обыграл подольский «Витязь». Встреча проходила на стадионе «Витязь» и завершилась со счётом 7:3.

На пятом минуте матча Анатолий Никонцев вывел гостей вперёд. Спустя две с половиной минуты Илья Талалуев с передачи Артёма Фёдорова увеличил преимущество москвичей. В середине первого периода Данила Моисеев сократил отставание до минимума, ему ассистировал Святослав Гребенщиков. Тем нем менее спустя всего две минуты Лукаш Радил с передач Якова Рылова и Мартина Бакоша вновь довёл преимущество красно-белых до двух шайб. За минуту до конца периода Андрей Зубарев забросил четвёртую шайбу «Спартака». Сергей Широков забил пятый гол. «Витязь» ответил шайбами Джастина Дэнфорта и Маттиаса Теденбю. На последних минутах матча Никонцев и Радил оформили дубли.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В следующей встрече «Витязь» вновь примет московский «Спартак». Второй матч запланирован на 16 ноября.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 ноября 2020, суббота. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
3 : 7
Спартак
Москва
0:1 Никонцев – 04:53' (бул)   0:2 Талалуев (Фёдоров) – 07:25' (5x4)   1:2 Моисеев (Гребенщиков) – 13:25' (5x5)   1:3 Радил (Рылов, Бакош) – 15:23' (5x4)   1:4 Зубарев (Цыплаков, Ганзл) – 18:54' (5x5)   1:5 Широков (Лехтеря) – 30:05' (5x3)   2:5 Дэнфорт (Даугавиньш, Сёмин) – 31:43' (5x4)   3:5 Теденбю (Дэнфорт) – 35:23' (5x5)   3:6 Никонцев (Ганзл, Фёдоров) – 58:10' (en)   3:7 Радил (Зубарев, Лехтеря) – 58:59' (4x5)
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