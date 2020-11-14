Шайба Виктора Тихонова принесла «Ак Барсу» волевую победу в татарстанском дерби

Казанский «Ак Барс» обыграл нижнекамский «Нефтехимик». Встреча проходила на «Татнефть-Арене» и завершилась со счётом 3:2.



Уже на 38-й секунде матча гости вышли вперёд. Шайбу забросил Либор Гудачек с передач Александра Брынцева и Ильдара Шиксатдарова. На 9-й минуте матча Кирилл Петров сравнял счёт, ему ассистировал Кристиан Хенкель. На 26-й минуте Стефан Да Коста вывел казанцев вперёд, ему ассистировали Виктор Тихонов и Найджел Доус. Тем не менее всего за три минуты до конца второго периода Александр Осипов с передачи Даниэла Буцаева сравнял счёт. За пять минут до конца третьего периода Виктор Тихонов вывел казанцев вперёд.

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Следующую встречу «Ак Барс» проведёт с екатеринбургским «Автомобилистом». «Нефтехимик» сыграет с московским «Динамо». Оба матча состоятся 16 ноября.