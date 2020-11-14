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Шайба Виктора Тихонова принесла «Ак Барсу» волевую победу в татарстанском дерби

Шайба Виктора Тихонова принесла «Ак Барсу» волевую победу в татарстанском дерби
Хоккей / КХЛ 0

Казанский «Ак Барс» обыграл нижнекамский «Нефтехимик». Встреча проходила на «Татнефть-Арене» и завершилась со счётом 3:2.

Уже на 38-й секунде матча гости вышли вперёд. Шайбу забросил Либор Гудачек с передач Александра Брынцева и Ильдара Шиксатдарова. На 9-й минуте матча Кирилл Петров сравнял счёт, ему ассистировал Кристиан Хенкель. На 26-й минуте Стефан Да Коста вывел казанцев вперёд, ему ассистировали Виктор Тихонов и Найджел Доус. Тем не менее всего за три минуты до конца второго периода Александр Осипов с передачи Даниэла Буцаева сравнял счёт. За пять минут до конца третьего периода Виктор Тихонов вывел казанцев вперёд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Следующую встречу «Ак Барс» проведёт с екатеринбургским «Автомобилистом». «Нефтехимик» сыграет с московским «Динамо». Оба матча состоятся 16 ноября.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 ноября 2020, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Гудачек (Брынцев, Шиксатдаров) – 00:38' (5x5)   1:1 Петров (Хенкель) – 08:31' (5x5)   2:1 Да Коста (Тихонов, Доус) – 25:15' (5x3)   2:2 Осипов (Буцаев) – 37:05' (5x5)   3:2 Тихонов (Лямкин, Да Коста) – 55:05' (5x4)
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