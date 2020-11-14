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Шат-аут Хелльберга и два очка Кузьменко принесли СКА победу в матче с «Северсталью»

Шат-аут Хелльберга и два очка Кузьменко принесли СКА победу в матче с «Северсталью»
Хоккей / КХЛ 0

Санкт-Петербургский СКА обыграл череповецкую «Северсталь». Встреча проходила в «Ледовом дворце» в Череповце и завершилась со счётом 2:0.

На девятой минуте матча Андрей Кузьменко с передач Виктора Антипина и Оскара Фантенберга вывел гостей вперёд. На шестой минуте второго периода Миро Аалтонен увеличил разрыв в счёте, доведя преимущество СКА до двух шайб. По второму результативному баллу за передачу получили Андрей Кузьменко и Виктор Антипин. «Северсталь» ничем ответить не смогла. Шат-аут оформил Мангус Хелльберг.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Следующую встречу СКА проведёт 16 ноября с уфимским «Салаватом Юлаевым». «Северсталь» 18 ноября сыграет с московским «Спартаком».

КХЛ - регулярный чемпионат
14 ноября 2020, суббота. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
0 : 2
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Кузьменко (Антипин, Фантенберг) – 08:05' (5x5)   0:2 Аалтонен (Кузьменко, Антипин) – 25:36' (5x5)
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