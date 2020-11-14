Шат-аут Хелльберга и два очка Кузьменко принесли СКА победу в матче с «Северсталью»
Санкт-Петербургский СКА обыграл череповецкую «Северсталь». Встреча проходила в «Ледовом дворце» в Череповце и завершилась со счётом 2:0.
На девятой минуте матча Андрей Кузьменко с передач Виктора Антипина и Оскара Фантенберга вывел гостей вперёд. На шестой минуте второго периода Миро Аалтонен увеличил разрыв в счёте, доведя преимущество СКА до двух шайб. По второму результативному баллу за передачу получили Андрей Кузьменко и Виктор Антипин. «Северсталь» ничем ответить не смогла. Шат-аут оформил Мангус Хелльберг.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Следующую встречу СКА проведёт 16 ноября с уфимским «Салаватом Юлаевым». «Северсталь» 18 ноября сыграет с московским «Спартаком».
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