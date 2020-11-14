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«Трактор» одержал третью победу кряду, обыграв «Куньлунь» и дважды забив в меньшинстве

«Трактор» одержал третью победу кряду, обыграв «Куньлунь» и дважды забив в меньшинстве
Хоккей / КХЛ 0

Челябинский «Трактор» обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар». Встреча проходила на «Арене-Мытищи» и завершилась со счётом 5:3.

На 13-й минуте матча Сергей Телегин с передач Лукаша Седлака и Понтуса Оберга вывел гостей вперёд. На 23-й минуте Александр Авцин увеличил преимущество, забросив в меньшинстве. За три минуты до конца второго игрового отрезка Ярослав Косов забросил вторую шайбу челябинцев в меньшинстве. Спустя минуту Люк Локхарт с передач Тревора Мёрфи и Тайлера Вонга. В начале третьего периода Дэнни Кристо сократил отставание до минимума, однако всего через три минуты Ярослав Косов с передачи Руслана Карлина сделал счёт 4:2. На последней минуте встречи команды обменялись шайбами.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Следующую встречу «Трактор» проведёт с финский «Йокеритом». «Куньлунь» сыграет с рижским «Динамо». Оба матча состоятся 16 ноября.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 ноября 2020, суббота. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
3 : 5
Трактор
Челябинск
0:1 Телегин (Седлак, Оберг) – 12:44' (5x5)   0:2 Авцин (Основин) – 22:55' (4x5)   0:3 Косов (Карпухин) – 36:58' (4x5)   1:3 Локхарт (Мёрфи, Вонг) – 38:02' (5x5)   2:3 Кристо (Шинкарук, Мёрфи) – 41:34' (5x5)   2:4 Косов (Карлин) – 44:27' (5x5)   3:4 Торопченко (Лёфквист, Уэллман) – 59:42' (6x5)   3:5 Бывальцев – 59:57' (en)
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