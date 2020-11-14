«Трактор» одержал третью победу кряду, обыграв «Куньлунь» и дважды забив в меньшинстве

Челябинский «Трактор» обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар». Встреча проходила на «Арене-Мытищи» и завершилась со счётом 5:3.



На 13-й минуте матча Сергей Телегин с передач Лукаша Седлака и Понтуса Оберга вывел гостей вперёд. На 23-й минуте Александр Авцин увеличил преимущество, забросив в меньшинстве. За три минуты до конца второго игрового отрезка Ярослав Косов забросил вторую шайбу челябинцев в меньшинстве. Спустя минуту Люк Локхарт с передач Тревора Мёрфи и Тайлера Вонга. В начале третьего периода Дэнни Кристо сократил отставание до минимума, однако всего через три минуты Ярослав Косов с передачи Руслана Карлина сделал счёт 4:2. На последней минуте встречи команды обменялись шайбами.

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Следующую встречу «Трактор» проведёт с финский «Йокеритом». «Куньлунь» сыграет с рижским «Динамо». Оба матча состоятся 16 ноября.