Буцаев: некоторые личности в «Нефтехимике» не понимают, что такое игровая дисциплина

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал итоги гостевой встречи с «Ак Барсом» (2:3).



«Соперника — с победой. Интересная встреча, нам всё сегодня понравилось, за исключением игры в большинстве. Некоторые личности у нас, к сожалению, не понимают, что такое игровая дисциплина.



Чего не хватает в большинстве? Прежде всего, наверное, исполнительского мастерства. Где-то вовремя отдать не можем или бросить по воротам. В большинстве должно быть и мастерство, и хитрость. Уделяем внимание большинству, но пока не получается, — приводит слова Буцаева «БИЗНЕС Online».



Напомним, «Нефтехимик» пропустил решающую шайбу за пять минут до конца встречи. Нижнекамцы проиграли второй подряд матч в Казани.

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