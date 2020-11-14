Кравец: игроки «Витязя» должны помогать вратарям, блокировать броски

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец подвёл итоги встречи со «Спартаком» (3:7).



«Снова было хорошее начало, мы ни в чём не уступали «Спартаку». Не хватает некоторым игрокам стабильности, чёткого выполнения задания. Зато есть неоправданные удаления. Очень много совершаем ошибок. Второй период показал, что мы умеем играть, двигаться, забивать. К сожалению, этот матч вытащить не удалось.



Не удалось забыть поражение от СКА? Нет, какой смысл о нем вспоминать, если впереди другие важные матчи? Да, уступили крупно, но и с другими командами так бывает. Потом они дают бой. Так что предыдущие поражения никак не влияют на игру. Что касается вратарей, беспокойство, конечно, есть. Но вратарям надо помогать — блокировать броски, не удаляться, не оставлять команду втроём», — приводит слова тренера пресс-служба КХЛ.

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