Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
«Амур» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
09:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью известного актёра Армена Джигарханяна

«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью известного актёра Армена Джигарханяна
Хоккей / КХЛ 0

Московский «Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью известного актёра Армена Джигарханяна.

«Сегодня пришла новость о кончине замечательного актёра театра и кино Армена Джигарханяна. Многие-многие годы он был одним из самых преданных болельщиков «Спартака». Это огромная потеря для российского искусства. Наши соболезнования родным и близким, всем поклонникам Мастера», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице «Спартака» в «Твиттере».

Напомним, Джигарханян умер утром 14 ноября на 86-м году жизни. Друг артиста Артур Согомонян сообщил, что похороны пройдут 17 ноября на Ваганьковском кладбище.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020