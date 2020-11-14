Московский «Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью известного актёра Армена Джигарханяна.



«Сегодня пришла новость о кончине замечательного актёра театра и кино Армена Джигарханяна. Многие-многие годы он был одним из самых преданных болельщиков «Спартака». Это огромная потеря для российского искусства. Наши соболезнования родным и близким, всем поклонникам Мастера», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице «Спартака» в «Твиттере».

Напомним, Джигарханян умер утром 14 ноября на 86-м году жизни. Друг артиста Артур Согомонян сообщил, что похороны пройдут 17 ноября на Ваганьковском кладбище.