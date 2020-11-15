Чирлидерши зажигали на трибуне, уфимцы праздновали победу. Фото матча «Динамо» — «СЮ»

14 ноября на стадионе «ВТБ Арене — имени Аркадия Чернышёва» в Москве уфимский «Салават Юлаев» обыграл московское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 4:3 ОТ.

Хозяева льда вышли вперёд уже на второй минуте, автором гола стал Владислав Ефремов. Всего три минуты и 11 секунд понадобилось москивчам, чтобы увеличить преимущество. Шайбу на счету Вячеслава Кулёмина, ему ассистировали Владислав Ефремов и Андрей Миронов. В конце второго игрового отрезка Маркус Гранлунд с передачи соотечественника Теэму Хартикайнена сократил отставание. На 44-й минуте Сакари Маннинен с передач Хартикайнена и Филипа Ларсена сравнял счёт. На 59-й минуте Ларсен вывел уфимцев вперёд, однако всего через 36 секунд Ефремов помог бело-голубым отыграться. Победную шайбу в овертайме забросил Никита Сошников.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Салават Юлаев» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.