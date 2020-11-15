Скудра: не могу сказать ребятам ничего плохого. У меня нет никаких вопросов по игре

Главный тренер рижского «Динамо» Петерис Скудра прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (2:3 ОТ), которое стало для команды 14-м подряд.



«Провели хороший матч против хорошей команды, которая находится в хорошей форме. Если отвлечься от результата, ничего плохого своим ребятам я сказать не могу. Не хватило только концентрации в овертайме, но это и есть одна из тех деталей, которые пока идут против нас.



Уже говорил, что и в предыдущих двух матчах у меня нет никаких вопросов по игре. Конечно, результат нас не устраивает, но по тому, как мы выглядели в матчах с «Нефтехимиком», «Сочи» и сегодня, у меня вопросов нет.



Физическое состояние у команды такое, какое оно есть. Мы огорчены результатом, но я повторюсь – это та игра, которую мы хотим видеть», – цитирует Скудру пресс-служба КХЛ.

Рижское «Динамо» в этом сезоне идёт с худшим темпом набора очков в истории всех клубов КХЛ